«ДНР»: Еще пятеро заболели COVID-19. Всего — 18 пациентов

На территории Донецкой области, подконтрольной группировке «ДНР», местные врачи подтвердили 5 новых случаев заболевания COVID-19.



Как сообщает «миниздрав ДНР», четверо заболевших контактировали с пациентами, инфицированными ранее. Среди них ребенок 5 лет. Еще одна пациентка 55 лет приехала из Московской области 2 апреля, и была госпитализирована после проявления признаков болезни.



Таким образом группировка официально подтвердила 18 случаев инфицирования COVID-19, среди который двое детей. Состояние всех пациентов удовлетворительное, - утверждают в «ДНР».



В группировке призвали людей воздержаться от посещения общественных мест, а также ограничить контакты с окружающими и соблюдать санитарно-гигиенические рекомендации. Кроме того, в обязательном порядке соблюдать режим самоизоляции всем лицам старше 65 лет и тем, кто прибыл территорию, подконтрольную «ДНР».

Всего, по утверждению донецких медиков, под наблюдением находятся 13 792 человек, из них в условиях стационарных отделений — 204 человека, 13582 — на самоизоляции на дому.



Утверждается, что выписаны из отделений с полным выздоровлением и дважды отрицательными результатами на COVID-19 — 47 человек.