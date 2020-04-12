В Украине уже 2777 случаев коронавируса. Умерли 83 человека

В Украине по состоянию на утро воскресенья зафиксировано 2777 случаев заболевания коронавирусом COVID-19, сообщает Минздрав.
Из них 83 человека умерли, а 89 выздоровели. В стране второй день число выздоровевших превышает число умерших от COVID-19.
Всего за сутки было зафиксировано 266 новых случаев заболевания.
Ситуация по регионам:
Винницкая область — 174 случая;
Волынская область — 71 случай;
Днепропетровская область — 58 случаев;
Донецкая область — 11 случаев;
Житомирская область — 74 случая;
Закарпатская область — 82 случая;
Запорожская область — 83 случая;
Ивано-Франковская область — 291 случай;
Кировоградская область — 118 случаев;
Киев — 416 случаев;
Киевская область — 159 случаев;
Львовская область — 111 случаев;
Луганская область — 3 случая;
Николаевская область — 2 случая;
Одесская область — 63 случая;
Полтавская область — 25 случаев;
Ровенская область — 119 случаев;
Сумская область — 73 случая;
Тернопольская область — 243 случая;
Харьковская область — 11 случаев;
Херсонская область — 31 случай;
Хмельницкая область — 19 случаев;
Черновицкая область — 432 случая;
Черкасская область — 99 случаев;
Черниговская область — 9 случаев.
Данные с временно неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей, а также аннексированного Крыма у Минздрава отсутствуют.