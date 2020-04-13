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Киево-Печерскую лавру закрывают на карантин: там более 90 случаев COVID-19

13 апреля 2020, 12:09

Киево-Печерскую лавру закрывают на карантин: там более 90 случаев COVID-19

Киево-Печерская лавра закрывается на карантин, сообщил мэр Киева Виталий Кличко во время брифинга.

Такое решение было принято комиссией по чрезвычайным ситуациям столицы. Кличко призвал правоохранительные органы проконтролировать выполнение решения.

Он сообщил, что в лавре за минувшие сутки было зафиксировано 63 случая заболевания коронавирусом COVID-19, а всего было зафиксировано более 90 случаев.

Сегодня власти города направят в Киево-Печерскую лавру мобильные рентгены и бригаду медиков для проведения ПЦР-тестирования.

Всего в Киеве было подтверждено 495 случаев COVID-19, из них 12 человек выздоровели, а 9 умерли. За сутки число заболевших увеличилось на 79 человек.

В Украине число случаев COVID-19 увеличилось до 3102. Из них 97 человека выздоровели, а 93 — умерли.

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