В Украине уже 3764 заболевших коронавирусом. Новый случай — на Луганщине

По состоянию на утро 15 апреля в Украине зафиксировано 3764 случаев заболевания коронавирусом COVID-19, сообщает министерство здравоохранения.



Из них 108 человек скончались, а — 143 выздоровели. За сутки подтверждено 392 новых случая заболевания.



В частности, четвертый человек с COVID-19 выявлен в Луганской области. В облгосадминистрации отметили, что это пациент, который ранее находился в инфекционном отделении с подозрением. Исследования на коронавирус показали положительный результат.



Ситуация в регионах:



Винницкая область — 241 случай;

Волынская область — 100 случаев;

Днепропетровская область — 74 случая;

Донецкая область — 12 случаев;

Житомирская область — 130 случаев;

Закарпатская область — 110 случаев;

Запорожская область — 99 случаев;

Ивано-Франковская область — 356 случаев;

Кировоградская область — 192 случая;

Киев — 612 случаев;

Киевская область — 230 случаев;

Львовская область — 152 случая;

Луганская область — 4 случая;

Николаевская область — 14 случаев;

Одесская область — 70 случаев;

Полтавская область — 27 случаев;

Ровенская область — 173 случая;

Сумская область — 77 случаев;

Тернопольская область — 287 случаев;

Харьковская область — 25 случаев;

Херсонская область — 41 случай;

Хмельницкая область — 34 случая;

Черновицкая область — 589 случаев;

Черкасская область — 105 случаев;

Черниговская область — 10 случаев.



Данные с временно неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей, а также аннексированного Крыма у Минздрава отсутствуют.

Группировка «ДНР» заявила о 22 случаях заболевания COVID-19 на подконтрольной ей территории. Группировка «ЛНР» подтвердила 16 случаев инфицирования.