В Украине уже 3764 заболевших коронавирусом. Новый случай — на Луганщине

По состоянию на утро 15 апреля в Украине зафиксировано 3764 случаев заболевания коронавирусом COVID-19, сообщает министерство здравоохранения.
Из них 108 человек скончались, а — 143 выздоровели. За сутки подтверждено 392 новых случая заболевания.
В частности, четвертый человек с COVID-19 выявлен в Луганской области. В облгосадминистрации отметили, что это пациент, который ранее находился в инфекционном отделении с подозрением. Исследования на коронавирус показали положительный результат.
Ситуация в регионах:
Винницкая область — 241 случай;
Волынская область — 100 случаев;
Днепропетровская область — 74 случая;
Донецкая область — 12 случаев;
Житомирская область — 130 случаев;
Закарпатская область — 110 случаев;
Запорожская область — 99 случаев;
Ивано-Франковская область — 356 случаев;
Кировоградская область — 192 случая;
Киев — 612 случаев;
Киевская область — 230 случаев;
Львовская область — 152 случая;
Луганская область — 4 случая;
Николаевская область — 14 случаев;
Одесская область — 70 случаев;
Полтавская область — 27 случаев;
Ровенская область — 173 случая;
Сумская область — 77 случаев;
Тернопольская область — 287 случаев;
Харьковская область — 25 случаев;
Херсонская область — 41 случай;
Хмельницкая область — 34 случая;
Черновицкая область — 589 случаев;
Черкасская область — 105 случаев;
Черниговская область — 10 случаев.
Данные с временно неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей, а также аннексированного Крыма у Минздрава отсутствуют.
Группировка «ДНР» заявила о 22 случаях заболевания COVID-19 на подконтрольной ей территории. Группировка «ЛНР» подтвердила 16 случаев инфицирования.