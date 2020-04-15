В Донецкой области сделали 180 тестов на коронавирус

С начала работы лабораторий в Донецкой области было сделано 180 тестов на коронавирус. Об этом сообщил в ходе онлайн-брифинга заместитель начальника управления департамента здравоохранения Донецкой облгосадминистрации Александр Педенко.



«За вчерашний день было сделано всего 14 исследований: 12 провела лаборатория в Славянске и два исследования было сделано в Мариуполе. Всего с начала работы лабораторий проведено 177 исследований в Славянске и три исследования в Мариуполе», — сказал он.



По словам Педенко, на данный момент в области есть почти 100 тысяч экспресс-тестов и 7750 ПЦР-тестов.

Число инфицированных коронавирусом в Донецкой области достигло 12, семь пациентов выздоровели, один случай — летальный.



Глава Минздрава Максим Степанов сообщил, что в Украине втрое увеличено количество тестирований на коронавирус. Уже сейчас ежедневно методом ПЦР тестируют от 2,5 до 3 тысяч человек. Ранее в Украине проводили до тысячи тестов на коронавирус в сутки. По новому алгоритму в Украине тестируют всех пациентов, у которых есть воспаление легких, и всех контактных лиц.



По данным сайта Worldometers, в Украине пока сделано 894 теста на один миллион населения.