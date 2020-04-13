Новый случай коронавируса выявили на Донетчине: число заболевших достигло 12

В Славянске диагностировали коронавирус у 56-летнего мужчины, который вернулся из Латвии. Об этом сообщил глава Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко.



С начала апреля мужчина находился на самоизоляции, отметил он.



«Тест на наличие вируса ему сделали как лицу, прибывшему из-за границы и сегодня получили положительный результат», — написал Кириленко.



Мужчину не будут госпитализировать. По словам Кириленко, у пациента с COVID-19 отсутствуют жалобы на здоровье, температура тела держится на отметке 36,6 градусов : «Поэтому он оставлен дома на амбулаторном лечении».



Это 12-й лабораторно подтвержденный случай инфицирования СOVID-19 в Донецкой области: 6 пациентов выздоровели, один скончался.



Глава ДонОГА заверил, что ситуация с заболеваемостью полностью контролируется. Он также отметил важность соблюдения карантина и личной гигиены.

В Украине по состоянию на утро 13 апреля коронавирус выявлен у 3102 человек. Из них 97 человека выздоровели, 93 — умерли.