Кабмин разрешил носить цифровую версию паспорта в мобильном приложении «Дія»

Кабинет министров на сегодняшнем заседании утвердил постановление об использовании электронных паспортов и биометрических загранпаспортов в приложении «Дія». Об этом сообщило министерство цифровой трансформации.



Там пояснили, что теперь паспорта в смартфоне официально являются цифровыми аналогами бумажных документов.



«Сейчас более 14 тысяч украинцев тестируют электронные паспорта, а уже совсем скоро они будут доступны каждому в мобильном приложения "Дія"», — отмечается в сообщении.



Паспорт в смартфоне позволит не носить с собой ID-карту и выписки из нее. «Если у вас нет ID-карты, мы оцифровали заграничный биометрический паспорт, который так же удостоверяет вашу личность. Он предоставляет такие же права и возможности как и бумажный, что действует внутри страны», — отметили в Мнцифре и добавили, что количество украинцев с биометрическими загранпаспортами «значительно превышает количество владельцев ID-карточек».



«Это означает, что больше граждан смогут пользоваться е паспортом для удостоверения своей личности. В условиях карантина это становится особенно актуальным, ведь электронные паспорта можно будет использовать для удостоверения личности, если вас остановит полиция», — резюмировали в ведомстве.



В Минцифре добавили, что после карантина электронные паспорта можно будет использовать во время:



• поездок железнодорожным или воздушным транспортом;

• медицинского обслуживания и банковских операций;

• получения административных услуг.



По данным ведомства, Украина стала первым в мире государством, где можно пользоваться цифровым паспортом и одновременно не предъявлять бумажный или пластиковый аналог.

Согласно данным Минцифры, в Украине уже более двух миллионов пользователей приложения «Дія».



С февраля в этом приложении уже доступны электронное водительское удостоверение и свидетельство о регистрации автомобиля.