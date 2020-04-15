За сутки в ОРДЛО — еще пять случаев коронавируса

За минувшие сутки группировка «ДНР» выявила еще четыре случая инфицирования коронавирусом в отдельных районах Донецкой области (ОРДО). Как утверждает «минздрав» формирования, по состоянию на 15 апреля зарегистрировано 26 человек с диагнозом COVID-19.



«Четверо заболевших из числа контактов с пациентами, инфицированными ранее. Все четверо являются носителями вируса без проявления симптомов», — сказано в сообщении.



В свою очередь, «ЛНР» заявила о семнадцатом случае коронавируса на подконтрольной ей территории. За минувшие сутки диагноз подтвердился у еще одного человека с подозрением на COVID-19.



«На сегодняшний день зарегистрировано 17 заболевших (коронавирусом — примечание ЛИЦ)», — цитирует слова главы «минздрава ЛНР» Натальи Пащенко сепаратистский ресурс ЛИЦ.

Пащенко прогнозирует рост числа заболевших коронавирусом среди людей, которые контактировали с заразившимися.



Официальных данных о количестве людей с коронавирусом на неподконтрольных Украине территориях нет.



Сепаратисты признали, что обращались к России за помощью в борьбе с коронавирусом. При этом запросов о помощи к международным организациям от группировок «Л-ДНР» не поступало.