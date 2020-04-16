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Число заболевших COVID-19 в Украине возросло до 4161. Умерли 116 человек

16 апреля 2020, 09:33

Число заболевших COVID-19 в Украине возросло до 4161. Умерли 116 человек

Число заболевания коронавирусом COVID-19 в Украине возросло до 4161, сообщает министерство здравоохранения.

Из них 116 человек умерли, а 186 — выздоровели. За сутки подтверждено 397 новых случаев заболевания.

Ситуация в регионах:

Винницкая область — 279 случаев;
Волынская область — 109 случаев;
Днепропетровская область — 78 случаев;
Донецкая область — 12 случаев;
Житомирская область — 162 случая;
Закарпатская область — 116 случаев;
Запорожская область — 115 случаев;
Ивано-Франковская область — 401 случай;
Кировоградская область — 198 случаев;
Киев — 644 случая;
Киевская область — 234 случая;
Львовская область — 166 случаев;
Луганская область — 4 случая;
Николаевская область — 22 случая;
Одесская область — 73 случая;
Полтавская область — 27 случаев;
Ровенская область — 204 случая;
Сумская область — 80 случаев;
Тернопольская область — 333 случая;
Харьковская область — 40 случаев;
Херсонская область — 44 случая;
Хмельницкая область — 37 случаев;
Черновицкая область — 662 случая;
Черкасская область — 110 случаев;
Черниговская область — 11 случаев.

Данные с временно неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей, а также аннексированного Крыма у Минздрава отсутствуют.

Группировка «ДНР» заявила о 26 случаях заболевания COVID-19 на подконтрольной ей территории. Группировка «ЛНР» подтвердила 17 случаев инфицирования.

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