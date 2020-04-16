«ДНР»: Число заболевших коронавирусом увеличилось до 32

В группировке «ДНР» заявили о шести новых случаях инфицирования коронавирусной инфекцией. Всего на подконтрольной ей территории насчитывается уже 32 заболевших. Об этом сообщает «минздрав ДНР».



Отмечается, что среди инфицированных есть такие, кто посещал Центральную городскую клиническую больницу № 16 г. Донецка. Поэтому в хирургическом отделении № 2 проводятся карантинно-профилактические мероприятия.



Больница работает только на прием ургентных больных, все плановые пациенты будут перенаправлены в другие учреждения здравоохранения.