Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать
Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

«ДНР»: Число заболевших коронавирусом увеличилось до 32

16 апреля 2020, 18:37

«ДНР»: Число заболевших коронавирусом увеличилось до 32

В группировке «ДНР» заявили о шести новых случаях инфицирования коронавирусной инфекцией. Всего на подконтрольной ей территории насчитывается уже 32 заболевших. Об этом сообщает «минздрав ДНР».

Отмечается, что среди инфицированных есть такие, кто посещал Центральную городскую клиническую больницу № 16 г. Донецка. Поэтому в хирургическом отделении № 2 проводятся карантинно-профилактические мероприятия.

Больница работает только на прием ургентных больных, все плановые пациенты будут перенаправлены в другие учреждения здравоохранения.

Еще по теме

Организации
ДНР
Прочее
коронавирус

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
19:45
«ДНР» обвинила врача в заражении людей коронавирусом
18:37
«ДНР»: Число заболевших коронавирусом увеличилось до 32
16:12
В «ДНР» подготовят план изоляции городов на случай ухудшения ситуации с COVID-19
14:12
Обмен «20 на 14». У Зеленского назвали фамилии освобожденных
11:40
«ДНР» госпитализировала еще 10 человек с подозрением на коронавирус
11:07
Обмен пленными под Горловкой. Фоторепортаж
10:41
«Л-ДНР» скрывают смертность от коронавируса — МинВОТ
10:04
Колонна с удерживаемыми «ЛНР» прибыла к месту обмена
09:08
Украинская сторона и «ДНР» обменялись удерживаемыми лицами
07:39
Автобус «ДНР» с удерживаемыми прибыл на место обмена
22:20
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости дня
19:48
«ЛНР» ввела ограничения в Первомайске: строгая самоизоляция, остановка транспорта
19:07
За сутки в ОРДЛО — еще пять случаев коронавируса
18:41
Украина призвала РФ обеспечить надлежащую помощь оккупированным территориям в связи с пандемией
17:01
СМИ: Обмен пленными состоится 16 апреля
все новости
20:46
Суд отправил Черновол под домашний арест
20:31
СБУ задержала фигуранта по делу генерал-майора СБУ Шайтанова
20:18
Первые комментарии освобожденных из плена ОРДЛО ►
19:45
«ДНР» обвинила врача в заражении людей коронавирусом
19:23
В Мариуполе пятый пациент излечился от коронавируса
18:37
«ДНР»: Число заболевших коронавирусом увеличилось до 32
17:47
Кабмин назначил нового и.о. министра энергетики
17:24
РФ: У глав МИД стран «нормандской четверки» будет видеоконференция
16:59
Полиция завела уголовное дело из-за очереди на открытии супермаркета в Мариуполе
16:56
Прокуратура узнала о более чем 160 местах в оккупации, где удерживают и пытают
16:40
Евросоюз направит €13 млн помощи на Донбасс
16:33
Трех полицейских из Донецкой области подозревают в пытках
16:12
В «ДНР» подготовят план изоляции городов на случай ухудшения ситуации с COVID-19
15:38
Как прошел «пасхальный» обмен пленными на Донбассе ►
15:14
В Мариуполе собралась толпа на открытие супермаркета. Владельца хотят наказать за нарушение карантина
все новости
ВИДЕО
Первые комментарии освобожденных из плена ОРДЛО ►
16 апреля, 20:18
Как прошел «пасхальный» обмен пленными на Донбассе ►
16 апреля, 15:38
На КПВВ в Станице Луганской «застряли» люди ►
15 апреля, 10:44

«Новости Донбасса» © 2020 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

(Р) — этим символом обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция