«Л-ДНР» скрывают смертность от коронавируса — МинВОТ

Группировки «ДНР»/«ЛНР» скрывают летальные случаи от коронавирусной инфекции на неподконтрольной украинскому правительству территории Донбасса. Об этом сообщило Минестерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.



По состоянию на утро 16 апреля оккупационные администрации признали такое количество инфицированных коронавирусом: в ОРДО — 26 (около 9 тысяч человек в различных режимах медицинского наблюдения), в ОРЛО — 17 человек (около 4 тысяч в различных режимах медицинского надзора). Однако, по имеющимся у министерства сведениям, указанная статистика не соответствует действительности, уровень заболеваемости выше.



В Минреинтеграции подчеркнули, что летальные случаи с ярко выраженной симптоматикой коронавируса были зафиксированы на территории ОРЛО еще в марте. По данным ведомства, 4 апреля от коронавируса умер человек в Амвросиевской больнице (территория ОРДО), однако этот факт скрывается, вся медицинская документация изъята. Также группировки «Л/ДНР» принимают дополнительные меры для сокрытия правды.



«Врачей заставляют подписывать обязательства о неразглашении информации, физически блокируют в медицинских учреждениях вместе с инфицированными, как это, например, произошло 11 апреля с рудничной больницей в городе Макеевка и в клинической больнице №16 в городе Донецк. Во всех летальных случаях с симптомами коронавируса указываются другие причины смерти», — отмечают в правительстве.

Отметим, что у Минздрава Украины отсутствуют официальные данные с временно неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей.



Сепаратисты признали, что обращались к России за помощью в борьбе с коронавирусом. При этом запросов о помощи к международным организациям от группировок «Л-ДНР» не поступало.



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