В Мариуполе пятый пациент излечился от коронавируса. Сегодня был получен второй отрицательный результат теста. Об этом в ходе брифинга рассказала заместительница городского головы Ксения Сухова, передает пресс-служба горсовета.



Также первый отрицательный результат получил и шестой пациент. Таким образом, на данный момент на лечении находится два человека, один из них с подтвержденным диагнозом.



Еще трое пациентов ожидают результаты исследований и пока находятся с подозрением на COVID-19.



По словам Суховой, под меднаблюдением находятся семь человек, которые контактировали с пациентами с подозрением и больными COVID-19, и 20 жителями, которые прибыли из-за границы.