«ДНР» обвинила врача в заражении людей коронавирусом

Группировка «ДНР» открыла «уголовное дело» на врача одной из больниц по обвинению в заражении людей коронавирусной инфекцией. Об этом пишет сепаратистский сайт ДАН.



Медработнику вменяют несоблюдение санитарных-эпидемиологических правил.



Город и номер учреждения не сообщается.



Подозреваемому грозит штраф до миллиона рублей либо лишение свободы на срок до трех лет.

16 апреля стало известно о шести новых инфицированных коронавирусом на подконтрольной группировке «ДНР» территории. Таким образом число заболевших составляет 32 человека.