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«ДНР» обвинила врача в заражении людей коронавирусом

16 апреля 2020, 19:45

«ДНР» обвинила врача в заражении людей коронавирусом

Группировка «ДНР» открыла «уголовное дело» на врача одной из больниц по обвинению в заражении людей коронавирусной инфекцией. Об этом пишет сепаратистский сайт ДАН.

Медработнику вменяют несоблюдение санитарных-эпидемиологических правил. 

Город и номер учреждения не сообщается.

Подозреваемому грозит штраф до миллиона рублей либо лишение свободы на срок до трех лет.

16 апреля стало известно о шести новых инфицированных коронавирусом на подконтрольной группировке «ДНР» территории. Таким образом число заболевших составляет 32 человека.

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