СБУ задержала фигуранта по делу генерал-майора СБУ Шайтанова

Контрразведка Службы безопасности Украины задержала в Киеве фигуранта по делу арестованного за госизмену и терроризм генерал-майора СБУ Валерия Шайтанова — бывшего сотрудника Центра спецопераций «А» СБУ, который поддерживал контакты с полковником Федеральной службы безопасности России Игорем Егоровым. Об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ.



Во время проведения обысков по месту жительства фигуранта сотрудники СБУ обнаружили арсенал огнестрельного оружия и боеприпасов.



«Правоохранители изъяли ручной противотанковый гранатомет РПГ-26, подствольный гранатомет и 2 гранаты к нему, пистолет STEYR 1914 с глушителем, винтовку типа "карабин", ружье Mauser-Werks, самодельную винтовку с глушителем, 3 гранаты РГД-5 и запалы к ним, похожий на пластид материал, 12 капсюль-детонаторов и более 9 тысяч патронов различного калибра», — говорится в сообщении.



Изъятые образцы вооружения и боеприпасов приобщены к уголовному производству в качестве доказательства и направлены на экспертизу.



Фигуранту производства сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса.



Решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения.



Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается по ч. 1 ст. 111 (государственная измена) и ст. 258 (террористический акт) Уголовного кодекса под процессуальным руководством Офиса генерального прокурора.

Валерий Шайтанов был задержан сотрудниками контрразведки СБУ 14 апреля. Его подозревают в государственной измене, работе на спецслужбу России, совершении террористических актов, а также в планировании убийства добровольца АТО Адама Осмаева.



15 апреля Шевченковский районный суд Киева арестовал генерал-майора СБУ на два месяца.