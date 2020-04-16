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Суд отправил Черновол под домашний арест

16 апреля 2020, 20:46

Суд отправил Черновол под домашний арест

Бывшему народному депутату Татьяне Черновол суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста до 8 июня. Об этом сообщает «РБК-Украина».

Она будет обязана являться к следователю и в суд по первому требованию. Также суд обязал Черновол сдать паспорт и носить электронное средство для слежения.

В ГБР заявили, что, по предварительной информации, 18 февраля 2014 года Черновол руководила действиями группы лиц и непосредственно участвовала в поджоге здания в центре Киева на улице Липской, в котором располагался офис Партии регионов. В результате пожара погиб работник 1948 года рождения, который находился в партийном офисе.

10 апреля 2020 года следователи ГБР провели обыски по месту жительства подозреваемой.

Ее подозревают в умышленном убийстве, совершенном по предварительному сговору группой лиц способом, опасным для жизни многих лиц (п.п. 5, 12, ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины).

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