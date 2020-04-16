В России отложили парад на 9 мая

Президент России Владимир Путин отложил проведение парада Победы из-за ситуации с коронавирусом. Об этом сообщает «Коммерсант».



Путин заявил, что парад на Красной площади и шествие «Бессмертного полка» пройдут в этом году, но точной даты не назвал.

Группировка «ДНР» намерена провести парад к 9 мая, несмотря на пандемию коронавируса. В «ЛНР» окончательное решение по этому вопросу примут ближе к самой дате. В формировании однако уже заявили, что не будут отменять комендантский час на время Пасхи, как это делалось ранее.