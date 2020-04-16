В Луганской области число инфицированных коронавирусом выросло до девяти человек. Об этом сообщает Минздрав Украины.



За сутки было выявлено пять новых случаев.



Как сообщили в Луганском областном лабораторном центре, четверо из этих людей родственники ранее инфицированного и являются контактными лицами.



Еще одно лицо находилось на самоизоляции после возвращения из-за границы, а впоследствии обратилась к врачам с симптомами. Сейчас он госпитализирован в инфекционное отделение.

В Украине по состоянию на утро 17 апреля зафиксировано 4662 случая заболевания коронавирусом COVID-19. Из них 125 случаев были летальными, а 246 пациентов выздоровели.