В Украине уже 4662 случая коронавируса. 125 пациентов умерли

В Украине по состоянию на утро 17 апреля зафиксировано 4662 случая заболевания коронавирусом COVID-19, сообщает Минздрав.
Из них 125 случаев были летальными, а 246 пациентов выздоровели.
За сутки зафиксировано 501 новый случай заболевания.
Ситуация в регионах:
Винницкая область — 296 случаев;
Волынская область — 122 случая;
Днепропетровская область — 89 случаев;
Донецкая область — 12 случаев;
Житомирская область — 177 случаев;
Закарпатская область — 150 случаев;
Запорожская область — 118 случаев;
Ивано-Франковская область — 427 случаев;
Кировоградская область — 218 случаев;
Киев — 705 случаев;
Киевская область — 253 случая;
Львовская область — 203 случая;
Луганская область — 9 случаев;
Николаевская область — 22 случая;
Одесская область — 93 случая;
Полтавская область — 41 случай;
Ровенская область — 240 случаев;
Сумская область — 81 случай;
Тернопольская область — 353 случая;
Харьковская область — 56 случаев;
Херсонская область — 51 случай;
Хмельницкая область — 38 случаев;
Черновицкая область — 759 случаев;
Черкасская область — 137 случаев;
Черниговская область — 12 случаев.
Данные с временно неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей, а также аннексированного Крыма у Минздрава отсутствуют.
Группировка «ДНР» заявила уже о 32 случаях заболевания COVID-19 на подконтрольной ей территории. Группировка «ЛНР» подтвердила 17 случаев инфицирования.