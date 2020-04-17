В Украине уже 4662 случая коронавируса. 125 пациентов умерли

В Украине по состоянию на утро 17 апреля зафиксировано 4662 случая заболевания коронавирусом COVID-19, сообщает Минздрав.



Из них 125 случаев были летальными, а 246 пациентов выздоровели.



За сутки зафиксировано 501 новый случай заболевания.

Ситуация в регионах:



Винницкая область — 296 случаев;

Волынская область — 122 случая;

Днепропетровская область — 89 случаев;

Донецкая область — 12 случаев;

Житомирская область — 177 случаев;

Закарпатская область — 150 случаев;

Запорожская область — 118 случаев;

Ивано-Франковская область — 427 случаев;

Кировоградская область — 218 случаев;

Киев — 705 случаев;

Киевская область — 253 случая;

Львовская область — 203 случая;

Луганская область — 9 случаев;

Николаевская область — 22 случая;

Одесская область — 93 случая;

Полтавская область — 41 случай;

Ровенская область — 240 случаев;

Сумская область — 81 случай;

Тернопольская область — 353 случая;

Харьковская область — 56 случаев;

Херсонская область — 51 случай;

Хмельницкая область — 38 случаев;

Черновицкая область — 759 случаев;

Черкасская область — 137 случаев;

Черниговская область — 12 случаев.



Данные с временно неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей, а также аннексированного Крыма у Минздрава отсутствуют.

Группировка «ДНР» заявила уже о 32 случаях заболевания COVID-19 на подконтрольной ей территории. Группировка «ЛНР» подтвердила 17 случаев инфицирования.