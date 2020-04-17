«ЛНР» решила называть Луганск «город Ворошиловград»

Глава группировки «ЛНР» Леонид Пасечник подписал «указ», который разрешает использовать в отношении Луганска его прежнее название «город Ворошиловград».



В этом «указе» говорится, что наименование «город Ворошиловград» будет использоваться наряду с наименованием «город Луганск» при проведении мероприятий, связанных со Второй мировой войной. В частности, Днем победы 9 мая.



Как именно будет отмечаться День победы в этом году на фоне эпидемии коронавируса, в группировке пока не знают. Пасечник говорил, что окончательное решение по этому вопросу примут ближе к самой дате.

Луганск назывался Ворошиловградом в 1935-1958 и 1970-1990 годах в честь советского военного и политического деятеля Климента Ворошилова.



Ворошилов принимал участие в репрессиях времен правления Иосифа Сталина. В частности, он участвовал в рассмотрении так называемых расстрельных списков — перечней лиц, репрессированных с санкции членов Политбюро. Подписи в списках означали вынесение обвинительного приговора. Подпись Ворошилова была на 185 списках, по которым были осуждены и расстреляны более 18 тысяч человек.



В его родном Лисичанске Луганской области в советское время был установлен бюст после присвоения Ворошилову второй звезды Героя СССР. Бюст был демонтирован 13 ноября 2015 года в рамках закона Украины «Об осуждении коммунистического и национал-социалистического тоталитарного режимов и запрете пропаганды их символики».