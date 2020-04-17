На Донетчине 95-летняя больная коронавирусом идет на поправку

Заболевшая коронавирусом 95-летняя жительница Мариуполя уже получила первый отрицательный результат ПЦР-теста. Об этом во время онлайн-брифинга сообщил начальник отдела стратегического развития департамента здравоохранения Донецкой облгосадминистрации Александр Педенко.



«Если в воскресенье или вторник результат исследования снова будет негативным, она будет выписана домой», — сказал он.

В Донецкой области зафиксировано 12 случаев COVID-19. Один из них был летальным — умер 84-летний житель Дружковки. Всего уже выздоровели 8 человек.