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Украина передала новый список из около 200 человек на обмен — Резников

20 апреля 2020, 08:54

Украина передала новый список из около 200 человек на обмен — Резников

В рамках гуманитарной подгруппы ТКГ Украина передала список из около 200 человек, которых требует вернуть из временно неподконтрольных территорий Донбасса.

Об этом в интервью интернет-ресурсу «Сегодня» заявил вице-премьер-министр - министр по вопросам временно оккупированных территорий и представитель Украины в политической подгруппе ТКГ Алексей Резников.

По его словам, общение относительно дальнейших этапов обмена пленных продолжается. Следующее заседание Тресторонней контактной группы пройдет в среду, 22 апреля. Раунд переговоров состоится в формате видеоконференции.

«На повестке дня гуманитарной подгруппы — очередной список обмена. В подгруппе по безопасности — новые точки разведения, прекращение огня и режим тишины. В экономической — вопрос водоснабжения и другие. В политической — продолжение дискуссий на тему правовых аспектов, которые описаны в Комплексе мер Минских договоренностей», — сказал Резников, отвечая на вопрос относительно содержания переговоров.

Министр добавил, что на встрече также обсудят возможную имплементацию так называемой «формулы Штайнмайера» в закон об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областях.

Алексей Резников также допускает проведение следующего саммита «нормандской четверки» в формате видеоконференции на фоне пандемии коронавируса.

Напомним, накануне Пасхи стороны провели обмен удерживаемыми лицами: Киев вернул 20 граждан в обмен на 14 человек.

«Нормандская четверка» — группа руководителей четырех стран (Германии, России, Украины и Франции) по урегулированию конфликта на востоке Украины.

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