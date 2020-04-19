Украина допускает встречу «нормандской четверки» в онлайн-формате

Украина допускает проведение следующего саммита «нормандской четверки» в формате видеоконференции на фоне пандемии коронавируса. Об этом заявил вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий и представитель Украины в политической подгруппе ТКГ Алексей Резников.



По его словам, проведение встречи четырех лидеров теоретически возможно. Одновременно Резников подчеркнул, что является сторонником личных встреч на переговорах высокого уровня.



«Но когда это может произойти — пока неизвестно. И если история с пандемией на планете Земля будет затягиваться, а все четыре стороны будут готовы к очередному этапу саммита, отчего бы его и не провести в режиме видеоконференции», — сказал он в интервью «Сегодня».



Резников напомнил, что условием для следующего саммита является выполнение договоренностей предыдущей встречи: обмен, определение новых участков разведения, гуманитарное разминирование, прекращение огня, допуск миссии Международного Красного Креста к неподконтрольным территориям.



Накануне Пасхи стороны провели обмен удерживаемыми лицами: Киев вернул 20 граждан в обмен на 14 человек.



В «нормандский формат» входят Украина, РФ, Франция и Германия.