Минздрав: через 5-10 дней после Пасхи ожидается вспышка заболеваемости коронавирусом

В Украине к концу этой недели ожидают всплеск роста числа инфицированных новым коронавирусом COVID-19.



Об этом 19 апреля в эфире телеканала «1+1» заявила заместитель министра здравоохранения Ирина Микичак.



По ее словам, рост заболеваемости может произойти из-за того, что украинцы на Пасху нарушали карантин и ходили в церкви, где могли заразиться коронавирусом. Такая ситуация, добавляет она, наблюдается со вспышкой количества случаев инфицирования COVID-19 после Вербного воскресенья.



«По мнению эпидемиологов, и уже есть опыт определенный, на пятый-десятый день от такого массового скопления людей в определенных храмах мы можем ожидать рост заболеваемости. К большому сожалению, мы можем ожидать такую угрозу и через неделю практически», — заявила Микичак.



Она подчеркнула, что несоблюдение карантина может повлиять на его продление.

По последним данным Минздрава, в Украине зафиксировано 5710 случаев заражения коронавирусом, из них 151 случай — летальный, а 359 пациентов выздоровели. За сутки 19 апреля зарегистрировали 261 новый случай болезни.