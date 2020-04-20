По состоянию на утро 20 апреля в Украине зафиксировано 5710 случаев заболевания коронавирусом COVID-19, сообщает Минздрав.



Из них 151 случай был летальным, а 359 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 261 новый случай болезни.



Ситуация в регионах:

Данные с временно неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей, а также аннексированного Крыма у Минздрава отсутствуют.

Группировка «ДНР» заявила о 36 случаях заболевания COVID-19 на подконтрольной ей территории. Группировка «ЛНР» подтвердила 21 случай инфицирования.