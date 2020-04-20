В ЛугОГА объяснили, почему не подали Минздраву данные о ситуации с COVID-19

По состоянию на 19 апреля в Луганской области провели тесты на наличие коронавируса у всех людей с подозрениями на COVID-19. В связи с этим, Министерство здравоохранения не получило данные о проведенных тестах, заявили в Департаменте массовых коммуникаций Луганской облгосадминистрации.



«Все пробы были уже отобраны, анализировать было нечего. Пробы берут у новых поступивших или у людей из группы риска. Таких людей не было, поэтому и нет данных, а не потому что кто-то праздновал Пасху», — сказала директор Департамента Альбина Кушелева «Новостям Донбасса».



Она отметила, что на сегодня в области сделано 207 тестов на коронавирус, еще 34 человека, поступившие в медучреждения сегодня, ожидают результатов.



По словам Кушелевой, тестируются все болеющие пневмонией, а также люди с подозрениями на COVID-19.



О ситуации с коронавирусом за 19 апреля помимо Луганской области не отчитались также Винницкая, Черновицкая, Черниговская, Сумская, Херсонская и Хмельницкая области. В Минздраве назвали это недопустимым и поручили разобраться.

За минувшие сутки зафиксирован 261 новых случай COVID-19. Всего в Украине выявлено 5710 случаев болезни без учета аннексированного Крыма и неподконтрольной части Донбасса.