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В ЛугОГА объяснили, почему не подали Минздраву данные о ситуации с COVID-19

20 апреля 2020, 18:43

В ЛугОГА объяснили, почему не подали Минздраву данные о ситуации с COVID-19

По состоянию на 19 апреля в Луганской области провели тесты на наличие коронавируса у всех людей с подозрениями на COVID-19. В связи с этим, Министерство здравоохранения не получило данные о проведенных тестах, заявили в Департаменте массовых коммуникаций Луганской облгосадминистрации.

«Все пробы были уже отобраны, анализировать было нечего. Пробы берут у новых поступивших или у людей из группы риска. Таких людей не было, поэтому и нет данных, а не потому что кто-то праздновал Пасху», — сказала директор Департамента Альбина Кушелева «Новостям Донбасса».

Она отметила, что на сегодня в области сделано 207 тестов на коронавирус, еще 34 человека, поступившие в медучреждения сегодня, ожидают результатов.

По словам Кушелевой, тестируются все болеющие пневмонией, а также люди с подозрениями на COVID-19.

О ситуации с коронавирусом за 19 апреля помимо Луганской области не отчитались также Винницкая, Черновицкая, Черниговская, Сумская, Херсонская и Хмельницкая области. В Минздраве назвали это недопустимым и поручили разобраться.

За минувшие сутки зафиксирован 261 новых случай COVID-19. Всего в Украине выявлено 5710 случаев болезни без учета аннексированного Крыма и неподконтрольной части Донбасса. 

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