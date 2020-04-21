Шмыгаль прогнозирует продление карантина. Но со смягчениями

Кабинет министров планирует продлить карантин в Украине, но в то же время смягчить меры в некоторых сферах. Об этом рассказал премьер-министр Денис Шмыгаль в интервью «РБК-Украина».



В частности, он привел недавно полученные Кабмином расчеты Национальной академии наук, согласно которым ожидается два пика заболеваемости.



«Это, ориентировочно, на конец апреля и между 3 и 8 мая», — отметил премьер-министр.



При этом он добавил, что на этой неделе планируется смягчить некоторые меры. «Мы на заседании Кабмина, скорее всего, продлим карантин, основываясь на этих расчетах. Но планируем смягчить некоторые мероприятия в двух-трех сферах уже на этой неделе», — сказал Шмыгаль.



Вместе с тем главный санитарный врач Виктор Ляшко сообщил, что готовит представление к министру здравоохранения, чтобы тот инициировал перед Кабинетом министров продление карантина, который должен был бы закончиться 24 апреля.



«В дальнейшем на заседании правительства будут рассмотрены вопросы относительно определенных сфер. И именно правительство принимает те или иные решения относительно смягчения или более жесткого карантина в определенной сфере. Поэтому давайте подождем среду, когда будет заседание Кабинета министров Украины», — сказал Ляшко в эфире телеканала «Украина 24».



По его словам, если бы Украина не ввела превентивные меры, то в настоящее время в стране могло быть около 125 тысяч заболевших COVID-19, а не чуть более 5700 случаев.



«В то же время мы в министерстве здравоохранения говорим и о эпидемической составляющей, и мы понимаем сверхважные вещи, которые должны быть и применяться населением для того, чтобы предотвратить возникновение сердечно-сосудистых заболеваний. А это необходимо увеличивать немного физическую подвижность», — подчеркнул главный санврач.



Минздрав будет предлагать Кабинету министров некоторые смягчения карантина «для того, чтобы увеличить подвижность без значительного вреда для противоэпидемических мероприятий», уточнил Ляшко. «Плюс мы позволим восстанавливать некоторые сферы экономики, если они будут придерживаться условий противоэпидемических, если они будут выписаны четко и утверждены приказом Минздрава или постановлением главного государственного санитарного врача Украины», — резюмировал он.