Минимальную помощь по безработице подняли до 1 тысячи гривен на период карантина

В Украине на время карантина минимальная помощь по безработице была повышена до 1 тысячи гривен. Об этом сообщает Государственная служба занятости.



«Размер выплат для лиц, получающих минимальную помощь по безработице без учета заработной платы и страхового стажа, на период карантина повышен с 650 грн до 1 тысячи гривен», - отмечается в сообщении.



Отмечается, что решение применяется с начала объявления карантина, то есть с 12 марта, и будет действовать в течение 30 календарных дней после окончания карантина.



Минимальный размер пособия по безработице повышен:

для тех, кто в течение 12 месяцев, предшествовавших регистрации в службе занятости, имеют страховой стаж менее 6 месяцев или уволенные с последнего места работы по негативным причинам;

для молодых людей, которые закончили или прекратили обучение в среднем и высшем учебном заведении, уволились со срочной военной службы и требуют содействия в трудоустройстве на первое рабочее место;

для внутренне перемещенных лиц, которые документально не могут подтвердить периоды своей занятости.

Кроме того, всем безработным, которые встали на учет в период карантина и получают помощь в минимальном размере (650 гривен), помощь будет перечислена с первого дня регистрации в службе занятости.