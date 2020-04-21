Минимальную помощь по безработице подняли до 1 тысячи гривен на период карантина

В Украине на время карантина минимальная помощь по безработице была повышена до 1 тысячи гривен. Об этом сообщает Государственная служба занятости.
«Размер выплат для лиц, получающих минимальную помощь по безработице без учета заработной платы и страхового стажа, на период карантина повышен с 650 грн до 1 тысячи гривен», - отмечается в сообщении.
Отмечается, что решение применяется с начала объявления карантина, то есть с 12 марта, и будет действовать в течение 30 календарных дней после окончания карантина.
Минимальный размер пособия по безработице повышен:
Кроме того, всем безработным, которые встали на учет в период карантина и получают помощь в минимальном размере (650 гривен), помощь будет перечислена с первого дня регистрации в службе занятости.
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