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«ДНР» не сообщает о новых случаях COVID-19 пятый день подряд

22 апреля 2020, 11:44

«ДНР» не сообщает о новых случаях COVID-19 пятый день подряд

Группировка «ДНР» утверждает, что с 17 апреля новых случаев коронавируса в отдельных районах Донецкой области (ОРДО) выявлено не было. Как заявляет «минздрав» формирования, по состоянию на 22 марта зарегистрировано 36 случаев COVID-19, на лечении находятся 34 человека, двое выписаны.

Согласно сообщению, за минувшие сутки под наблюдение врачей взяты 24 человека: 20 госпитализированы, 4 самоизолированы на дому.

«Всего под наблюдением в условиях стационарных отделений находится 299 человек, 7869 человек — находятся на самоизоляции на дому», — говорится в сообщении.

«ДНР» не сообщала о новых случаях коронавируса с 17 апреля.

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