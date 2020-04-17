«ДНР»: Еще четверо заболели коронавирусом. Всего — 36 пациентов

В группировке «ДНР» сообщили о еще 4 пациентах с коронавирусом COVID-19.



«Двое инфицированных – это сын и отец, которые 6 дней назад прибыли из Российской Федерации, двое — из числа контактных лиц с ранее заболевшими COVID-19», - говорится в сообщении.



Всего по состоянию на 17часов пятницы 17 апреля зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории, подконтрольной «ДНР» – 36:

на лечении — 34 пациента

выписаны с выздоровлением – 2 человека

На территории Донецкой области, подконтрольной украинской власти, с начала объявления карантина подтверждены 13 случаев коронавирусной болезни COVID-19 (7 в Мариуполе, 2 в Дружковке, по одному - в Бахмуте, Белозерске, Мирнограде и Славянске).



В Луганской области число инфицированных коронавирусом выросло до девяти человек.



На подконтрольной группировке «ЛНР» было зафиксировано четыре новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. Таким образом, общее число заболевших составляет 21 человек.



В Украине по состоянию на утро 17 апреля зафиксировано 4662 случая заболевания коронавирусом COVID-19. Из них 125 случаев были летальными, а 246 пациентов выздоровели.