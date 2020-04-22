В ДонОГА назвали технической ошибкой отсутствие свежих данных по COVID-19 в статистике Минздрава

Сегодняшняя статистика по числу новых заболеваний коронавирусом не содержала данные по Донецкой области из-за технической ошибки в Google-таблице. Об этом заявил замначальника управления стратегического развития здравоохранения ДонОГА Александр Педенко.



«Это [вышло] ошибочно. Ежедневная оперативная информация собирается на 22:00. Это Google-таблица. Как сообщили в Министерстве здравоохранения, не подтянулись данные. На следующий день они подтянутся», — сказал он во время брифинга в среду.



Педенко отметил, что за минувшие сутки диагноз подтвердился у двух жителей Мариуполя. Таким образом, число пациентов, у которых диагностировали COVID-19, достиг 18: 10 пациентов выздоровели, 1 скончался, 7 находятся на лечении, из них: двое в стационаре, остальные на амбулаторном лечении.

По состоянию на утро 22 апреля в Украине зафиксировано 6592 два случая заболевания коронавирусом COVID-19 без учета аннексированного Крыма и неподконтрольных территорий Донбасса.



20 апреля Луганская и еще шесть областей не отчитались о ситуации с коронавирусом за предыдущие сутки, в связи с чем министерство здравоохранения поручило разобрать главному санитарному врачу Виктору Ляшко.



В Луганской ОГА объяснили это тем, что по состоянию на 19 апреля в области не было новых пациентов с подозрениями на COVID-19, которые ранее не сдавали ПЦР-тест.