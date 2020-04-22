В Луганской области закрыли село на карантин

Из-за вспышки коронавируса власти закрыли на карантин село Варваровка Кременского района Луганской области. Об этом сообщает телеканал «Дом».



В населенном пункте подтверждены 5 случаев заболевания коронавирусом. Все пациенты — родственники.



Заезжать в Варваровку и выезжать из нее разрешено только медикам, работникам социальных служб и людям, которые обеспечивают село продовольствием.



На въезде в Варваровку полиция установила три блокпоста на дорогах с покрытием. Также правоохранители вместе с местными жителями перекопали грунтовые дороги.

Всего в Луганской области подтверждено уже 26 случаев коронаируса. Из них три пациента выздоровели.