По состоянию на утро 22 апреля в Украине зафиксировано 6592 два случая заболевания коронавирусом COVID-19, сообщает Минздрав.



В результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 174 человека. 467 пациентов выздоровели.



За сутки было зафиксировано 467 новых случаев заболевания.



Статистика по регионам:

Отметим, что вчера вечером Донецкая облгосадминистрация сообщила о уже 18 случаях COVID-19 в регионе, но в сводке Минздрва этих данных нет.



В Луганской области за сутки был выявлен 26-й случай болезни.

Данные с временно неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей, а также аннексированного Крыма у Минздрава отсутствуют.

Группировка «ДНР» заявила о 36 случаях заболевания COVID-19 на подконтрольной ей территории. Группировка «ЛНР» подтвердила 21 случай инфицирования. За выходные дни о новых случаях «Л-ДНР» не сообщали.