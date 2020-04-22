Зеленский уверен в окончании войны на Донбассе при его каденции президента

Президент Владимир Зеленский уверен, что за срок своего пребывания на посту ему удастся добиться окончания вооруженного конфликта на Донбассе.



«Я уверен в том, что за мою каденцию мы закончим эту войну. Уверен лично. Я говорил, что готов ждать один год, готов работать один год. Если Минский процесс не будет работать, то мы будем менять тактику. Мы к этому готовы — год еще не прошел», — сказал он в фильме «Год президента Зеленского», который демонстрируется в эфире телеканала «Украина 24».



Также Зеленский вспомнил о встрече лидеров стран «нормандского формата», которая состоялась 12 декабря.



«Нормандская встреча была сложной, и все это понимают, на наивысшем уровне, который только может быть. Но никто страну же не сдал, ничего такого не подписано. Никто на коленях, как говорили... на коленях я буду стоять — ничего этого не сделано», — сказал президент.



Зеленский считает, что Украина вышла «с очень, очень неплохим результатом». «Не оборвался этот диалог, потому что после таких встреч люди могут снова заморозить свои отношения на несколько лет, и тогда не будет никакого прогресса», — подчеркнул он.