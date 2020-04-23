Telegram-канал «Минсвязи ДНР» теперь агитирует за Прилепина

Telegram-канал «министерства связи» группировки «ДНР» изменил название и теперь в нем публикуется агитация в поддержку российского политического движения «За правду», основателем которого является писатель, заместитель художественного руководителя МХАТ имени Горького и бывший боевик «ДНР» Захар Прилепин.



В среду вечером Telegram-канал был переименован с «Minsvyaz DNR» на «Про100 За правду». Также были удалены все предыдущие публикации и изменена фотография канала.



На тот момент канал насчитывал более 9 тысяч подписчиков, сейчас — чуть более 8600.



«Министерство связи ДНР» контролирует телекоммуникационные сети в отдельных районах Донецкой области. Также ему подчинена почтовая служба, мобильный оператор и магистральный интернет-оператор.



В Telegram-канале «Минсвязи» публиковались оповещения о неполадках в работе сервисов, а также информация о новых услугах.



Сейчас там размещено несколько публикаций в поддержку движения Прилепина.

Telegram-канала «Минсвязи» был создан в сентябре 2015 года, когда «ведомством» руководил Виктор Яценко, который работал там до сентября 2019 года. Сейчас бывший «министр ДНР» живет в России и является руководителем IT-проектов движения «За правду».

Движение Прилепина намерено участвовать в местных выборах в России 2020 года, а также в выборах в Государственную Думу в 2021 году.

В Украине Захар Прилепин известен своей поддержкой группировки «ДНР» на Донбассе. Писатель был заместителем командира одного из подразделений боевиков «ДНР», в связи с чем Служба безопасности Украины обвинила его в терроризме.



Также Прилепин был советником главы «ДНР» Александра Захарченко, которого убили 31 августа 2018 года в Донецке. Другой бывший советник Захарченко — российский политтехнолог Александр Казаков — также является одним из руководителей движения «За правду».