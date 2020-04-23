Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать
Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Telegram-канал «Минсвязи ДНР» теперь агитирует за Прилепина

23 апреля 2020, 08:50

Telegram-канал «Минсвязи ДНР» теперь агитирует за Прилепина

Telegram-канал «министерства связи» группировки «ДНР» изменил название и теперь в нем публикуется агитация в поддержку российского политического движения «За правду», основателем которого является писатель, заместитель художественного руководителя МХАТ имени Горького и бывший боевик «ДНР» Захар Прилепин.

В среду вечером Telegram-канал был переименован с «Minsvyaz DNR» на «Про100 За правду». Также были удалены все предыдущие публикации и изменена фотография канала.


На тот момент канал насчитывал более 9 тысяч подписчиков, сейчас — чуть более 8600.

«Министерство связи ДНР» контролирует телекоммуникационные сети в отдельных районах Донецкой области. Также ему подчинена почтовая служба, мобильный оператор и магистральный интернет-оператор.

В Telegram-канале «Минсвязи» публиковались оповещения о неполадках в работе сервисов, а также информация о новых услугах.

Сейчас там размещено несколько публикаций в поддержку движения Прилепина.

Telegram-канала «Минсвязи» был создан в сентябре 2015 года, когда «ведомством» руководил Виктор Яценко, который работал там до сентября 2019 года. Сейчас бывший «министр ДНР» живет в России и является руководителем IT-проектов движения «За правду».

Движение Прилепина намерено участвовать в местных выборах в России 2020 года, а также в выборах в Государственную Думу в 2021 году.

В Украине Захар Прилепин известен своей поддержкой группировки «ДНР» на Донбассе. Писатель был заместителем командира одного из подразделений боевиков «ДНР», в связи с чем Служба безопасности Украины обвинила его в терроризме.

Также Прилепин был советником главы «ДНР» Александра Захарченко, которого убили 31 августа 2018 года в Донецке. Другой бывший советник Захарченко — российский политтехнолог Александр Казаков — также является одним из руководителей движения «За правду».

Еще по теме

Организации
ДНР За правду
Люди
Виктор Яценко Захар Прилепин
Места
Россия

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
08:50
Telegram-канал «Минсвязи ДНР» теперь агитирует за Прилепина
21:44
Правозащитники узнали, какие шахты собирается закрыть «ЛНР»
21:22
«ЛНР» отменила ограничения на передвижение в Антраците и Красном Луче
20:29
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости дня
19:50
«ДНР» заявила о первой смерти от коронавируса
18:40
«ДНР» задолжала работникам «Донецкгормаша» более 30 млн рублей
17:05
«ЛНР» ограничила пребывание жителей ОРЛО возле границы с РФ
16:18
«ЛНР» зафиксировала 48 случаев коронавируса. Один пациент скончался
15:33
«ДНР» временно отменила штрафы за неуплату коммунальных услуг
14:59
Красный Крест отправил гуманитарную помощь для прифронтовых сел Донбасса
12:27
«ДНР» дезинфицирует «админздания» из-за больных коронавирусом
11:44
«ДНР» не сообщает о новых случаях COVID-19 пятый день подряд
11:11
Сотрудников колледжа в Свердловске подозревают в хищениях у «ЛНР»
23:17
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости дня
21:54
Беспилотник ОБСЕ глушили над Донецкой и Луганской областями
все новости
10:04
В рядах ВСУ подтверждено три новых случая COVID-19
09:34
В Украине зафиксировано 7170 случаев COVID-19. Умерли 187 человек
09:30
В МВД назвали гостайной информацию о наградных пистолетах Авакова
08:50
Telegram-канал «Минсвязи ДНР» теперь агитирует за Прилепина
08:05
Штаб ООС отчитался о 8 обстрелах со стороны боевиков
23:54
В ОБСЕ призывали пропускать гражданских через КПВВ по гуманитарным нуждам
23:01
На Луганщине экс-руководителя ВГА подозревают в присвоении денег при ремонте обстрелянного жилья
22:20
Украина на заседании ТКГ отвергла возможность закрепления «особого статуса» Донбасса
21:44
Правозащитники узнали, какие шахты собирается закрыть «ЛНР»
21:22
«ЛНР» отменила ограничения на передвижение в Антраците и Красном Луче
20:49
Украина в ТКГ инициировала создание группы для восстановления контроля над госграницей
20:29
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости дня
20:19
В Донецкой области число заболевших коронавирусом увеличилось до 21
19:52
За 6 лет к тюремным срокам приговорили двух мэров на Донбассе. Одного отпустили
19:50
«ДНР» заявила о первой смерти от коронавируса
все новости
ВИДЕО
«ДНР» 6 лет спустя. Как Киеву вести дела с Кремлем ►
21 апреля, 15:14
Как жители Донецка оценивают изменение жизни после 2014 года? Опрос на улице ►
21 апреля, 08:50
Донецк 6 лет при «ДНР». Сколько еще? ►
18 апреля, 21:38

«Новости Донбасса» © 2020 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

(Р) — этим символом обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция