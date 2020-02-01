Прилепин проводит в Москве съезд своего движения. Пригласил Охлобыстина и Сигала

В Москве проходит учредительный съезд движения «За правду», основателем которого стал российский писатель, заместитель художественного руководителя МХАТ имени Горького и член незаконных вооруженных формирований «ДНР» Захар Прилепин. Об этом сообщает «Радио Свобода».

Кроме Прилепина в съезде участвуют актер Иван Охлобыстин, получивший недавно российское гражданство американский актер Стивен Сигал, режиссер Эдуард Бояков, бывший советник главы группировки «ДНР» Александр Казаков. Музыкант Вадим Самойлов исполнил песню «На Берлин», в которой спел о войне в Донбассе и Сирии.

Предполагается, что вскоре движение станет политической партией в России. Прилепин сказал, что победа партии на выборах в Госдуму в 2021 году – это «задача-минимум».

Выступая на съезде, глава движения выступил против улучшения отношений России с Западом. Также он высказался за захват украинских территорий «ополчением».

«Все уверяющие нас, что в 21-м веке проблемы нужно решать цивилизованно, на самом деле желают исключительно нашей капитуляции. В понятие "цивилизованно" мы вкладываем один смысл: всё, что способствует сохранению, усилению и расширению русской цивилизации – цивилизованно», – заявил Прилепин.

Сигал выступил на съезде на английском языке. Он сказал, что выступает за мир во всём мире и против пропаганды.

На съезде также обсуждали поправки к Конституции России. Прилепин входит в комиссию при Владимире Путине, которая обсуждает поправки.

Ранее СМИ писали, что Кремль готовится на выборах в Государственную думу 2021 года использовать сценарий с партиями-спойлерами. Администрация президента России намерена создать порядка десяти временных партийных проектов, среди которых и движение «За правду».



В Украине Захар Прилепин известен своей поддержкой группировки «ДНР» на Донбассе. Писатель был заместителем командира одного из подразделений боевиков «ДНР», в связи с чем Служба безопасности Украины обвинила его в терроризме.



Также Прилепин был советником главы «ДНР» Александра Захарченко, которого убили 31 августа в Донецке.