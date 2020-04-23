В Славянске закроют кладбища на поминальные дни

Кладбища Славянска Донецкой области закроют от посещения в поминальные дни. Соответствующее решение приняла городская комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности.



Исключение касается случаев захоронения людей при условии соблюдения противоэпидемических правил, а именно участия не более десяти человек с соблюдением дистанции не менее 1,5 метров.



Во время поминальных дней будет усилена работа Национальной полиции в городе для минимизации посещения кладбища населением.



Директору коммунального предприятия «Контора похоронного обслуживания» поручено обеспечить максимальное закрытие «нелегальных» входов и выходов на кладбища.

Ранее Кабинет министров запретил посещение кладбищ в поминальные дни из-за угрозы распространения коронавируса