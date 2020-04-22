Минздрав призвал отказаться от походов на кладбища в поминальные дни

Кабинет министров запретил посещение кладбищ в поминальные дни из-за угрозы распространения коронавируса. Об этом заявил и.о. директора «Донецкого лабораторного центра Минздрава» Василий Гончаренко. На сайте Кабмина соответствующий документ отсутствует.



В постановлении главного санитарного врача Украины Виктора Ляшко от 21 апреля главам местных администраций рекомендуется решить вопрос о недопуске людей на кладбища в поминальные дни. При этом документ не носит обязывающий характер.



В свою очередь, сообщил Гончаренко, 22 апреля Донецкая область получила распоряжение Кабмина о запрете на посещение кладбищ в поминальные дни.



«Сегодня мы получили постановление Кабинета министров, которым запрещается посещение кладбищ в поминальные дни. Это очень актуально. Почему? В Донецкую область прибыли из-за границы 2278 человек, сегодня еще 397 находятся на самоизоляции/обсервации, контактных лиц — 1145. Сейчас находятся под наблюдением 339 человек», — рассказал он на брифинге в ДонОГА в среду.



«На кладбищах случаются контакты, и люди рискуют заболеть. Я поддерживаю это постановление и обращаюсь ко всем, чтобы на кладбища в эти дни не ходили», — пояснил он.

На сегодня на подконтрольной властям территории Донецкой области выявлено 18 случаев коронавируса, еще о 36-ти случаях в оккупированных районах заявляет группировка «ДНР». Всего по Украине — 6592 без учета аннексированного Крыма и ОРДЛО.



Ранее в ДонОГА объяснили, что сегодняшняя статистика Минздрава по числу новых заболеваний коронавирусом не содержала данные по Донецкой области за 21 апреля из-за технической ошибки.