В Кремле отказались оценивать год Зеленского и перспективу «нормандского саммита»

В Кремле воздержались от оценок первого года президенства Владимира Зеленского.



«Год Зеленского должны оценивать не в Кремле, а в Киеве и на Украине», — заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.



Также представитель Кремля заявил, что пока нет «никаких набросков» относительно проведения новой встречи лидеров «нормандской четверки», передает «РИА Новости».



По словам Пескова, ситуация с реализацией Минских договоренностей в целом и коммюнике парижского саммита «четверки» в частности «по-прежнему оставляет желать лучшего». «Поэтому в настоящий момент какой-то конкретики на этот счет нет», — резюмировал он.

Зеленский в документальном фильме, посвященном году его президенства, выразил уверенность, что ему удастся добиться окончания войны на Донбассе за срок своего пребывания на посту.