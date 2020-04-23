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В Краматорске тоже закроют кладбища в поминальные дни и остановят транспорт

23 апреля 2020, 17:59

В Краматорске тоже закроют кладбища в поминальные дни и остановят транспорт

В Краматорске Донецкой области закроют кладбища в поминальные дни в связи с угрозой распространения COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба городского совета.

Кладбища закроют с 25 по 26 апреля включительно. Таким образом, вход будет закрыт на территорию Красноторского, Шабельковского, Ясногорского и Биленковского кладбищ.

Исключение составляют случаи погребения умершего при условии участия не более десяти человек и соблюдением дистанции не менее 1,5 метра.

Также 25-27 апреля будет ограничен въезд транспортных средств на улицы, ведущие к кладбищам города, кроме транспорта экстренных служб.

Кроме этого, с полуночи 25 апреля до 5:00 27 апреля в городе приостановит работу общественный транспорт.

Решение принято во исполнение поручения Кабинета министров и постановления главного санитарного врача.

Аналогичное решение ранее приняли власти Славянска. 

В Украине диагноз коронавирус подтвердился уже у 7170 человек. Из них 187 человек умерли, 504 — выздоровели. За сутки зафиксировано 578 новых случаев. В Донецкой области COVID-19 выявлен у 21 человека, на Луганщине - у 27-ми.

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