Берлин хочет «придать импульс» урегулированию на Донбассе в ходе онлайн-встречи глав МИД «четверки»

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас хотел бы «придать импульс» процессу урегулирования конфликта на Донбассе посредством предстоящей видеоконференции глав МИД «норомандского формата».



Об этом сообщил представитель МИД Германии Кристофер Бургер, передает «Интерфакс-Украина».



Ожидается, что 30 апреля министры иностранных дел Украины, Германии, Франции и России обсудят Минские договоренности, отметила представительница правительства ФРГ Ульрике Деммер.



Она отметила, что информации о новом возможном саммите лидеров «четверки» пока нет.



По словам Деммер, правительство Германии вместе с французскими партнерами «постоянно работает» над реализацией решений парижского саммита «четверки», в первую очередь сохранения перемирия и создания новых зон отвода сил и вооружения.