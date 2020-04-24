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В «ДНР» допустили закрытие городов на карантин

24 апреля 2020, 16:41

В «ДНР» допустили закрытие городов на карантин

В группировке «ДНР» допускают закрытие населенных пунктов на карантин в связи с пандемией коронавируса. Об этом заявил «глава» Старобешевского района Николай Михайлов в эфире сепаратистского канала «Авеста».

Он отметил, что условием для введения таких мер будет рост заболеваемости коронавирусной инфекции.

Глава группировки «ДНР» Денис Пушилин 16 апреля поручил «администрациям» подконтрольных городов и районов подготовить план изоляции населенных пунктов на случай ухудшения ситуации с коронавирусом.

«ДНР» уже закрыла поселок Новый Свет, в котором находится Старобешевская ТЭС. В группировке назвали это вынужденной мерой для недопущения заболевания коронавирусом работников стратегического предприятия и остановки электростанции.

«ДНР» сообщила, что на подконтрольной ей территории число заболевших коронавирусом возросло до 71 человека, из них два случая летальные.

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