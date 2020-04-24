На подконтрольной группировке «ДНР» территории число заболевших коронавирусом COVID-19 возросло до 71 человека, из них уже два случая летальные. Об этом сообщает «министерство здравоохранения» формирования.



Отмечается, что все четыре новых случая COVID-19 обнаружены у людей, которые контактировали с ранее заболевшими.



Вторая смерть от коронавируса произошла вчера: скончался мужчина в возрасте 81 года. Как сообщается, у него наблюдалось тяжелое течение болезни.



Число выздоровевших не меняется с прошлой недели — два человека. Таким образом, в больницах остается 67 пациентов.

О первой смерти от коронавируса «ДНР» сообщила 22 апреля: скончался 60-летний пациент.