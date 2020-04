СМИ: Майора СБУ Шайтанова завербовал фигурант дела МН17

Полковник ФСБ РФ Игорь Егоров, который по версии СБУ завербовал генерал-майора спецслужбы Валерия Шайтанова, проходит в деле по сбитому «Боингу-777» рейса МН17. Об этом говорится в совместном расследовании Bellingcat, The Insider и Der Spiegel.



Расследователи установили, что Егоров имеет позывной «Эльбрус», участвовал в аннексии Крыма и руководил российскими военными в начале вооруженного конфликта на Донбассе.

BREAKING: We have determined the real identity of "Elbrus", a high-ranking FSB officer who was tied to the downing of MH17 and planning the extraterritorial assassination of Russia's enemies abroad. His name: Colonel Igor Anatolyevich Egorov.https://t.co/XAR3CHBWoT