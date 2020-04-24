СМИ: Майора СБУ Шайтанова завербовал фигурант дела МН17

Полковник ФСБ РФ Игорь Егоров, который по версии СБУ завербовал генерал-майора спецслужбы Валерия Шайтанова, проходит в деле по сбитому «Боингу-777» рейса МН17. Об этом говорится в совместном расследовании Bellingcat, The Insider и Der Spiegel.



Расследователи установили, что Егоров имеет позывной «Эльбрус», участвовал в аннексии Крыма и руководил российскими военными в начале вооруженного конфликта на Донбассе.

BREAKING: We have determined the real identity of "Elbrus", a high-ranking FSB officer who was tied to the downing of MH17 and planning the extraterritorial assassination of Russia's enemies abroad. His name: Colonel Igor Anatolyevich Egorov.https://t.co/XAR3CHBWoT — Bellingcat (@bellingcat) April 24, 2020

Известно, что он родился в 1962 году оккупированной сейчас Кадиевке (бывш. Стаханов) Луганской области. На данный момент служит в элитном спецподразделении «Вымпел» ФСБ РФ.



По информации расследователей, Егорова направили на Донбасс для прекращения внутренних конфликтов между боевиками. Для этой цели было создано 2 штаба, одним из которых руководил Егоров, а вторым — другие фигуранты дела МН17 — генерал-майор Николай Ткачев («Дельфин») и высокопоставленный офицер ГРУ Владимир Иванников («Орион»).



Международная следственная группа (JIT), расследующая обстоятельства крушения МН17, установила, что «Эльбрус» находился в зоне боев на Донбассе в то время, когда туда доставили зенитно-ракетный комплекс «Бук», из которого сбили пассажирский самолет.

Валерий Шайтанов был задержан сотрудниками контрразведки СБУ 14 апреля. Его подозревают в государственной измене, работе на спецслужбу России, совершении террористических актов, а также в планировании убийства добровольца АТО Адама Осмаева.



Шевченковский районный суд Киева арестовал Шайтанова сроком на 60 дней.