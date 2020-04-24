ГБР вызывает Януковича для следственных действий

Государственное бюро расследований вызывает беглого экс-президента Виктора Януковича для проведения следственных действий. Об этом говорится в повестке на сайте ГБР.



Януковича вызывают явиться в 10:00 30 апреля к следователю ГБР Бересту А.А. для приобретения процессуального статуса и проведения соответствующих следственных и процессуальных действий в рамках уголовного производства № 62019000000000046.



По информации «Слово і діло», указанное уголовное производство открыто в отношении экс-начальника Генштаба ВСУ Владимир Заманы (2012 — 2014), которому инкриминируют государственную измену.



Замана проходил по делу о госизмене Виктора Януковича в качестве свидетеля. В своих показаниях он заявлял, что руководство Украины после побега Януковича не реагировало на его предупреждения об обострении ситуации в Крыму.

25 февраля 2019 года стало известно о задержании Заманы.



Тогда генпрокурор Юрий Луценко заявлял, что глава Генштаба времен Виктора Януковича «сократил состав ВСУ больше, чем предполагалось законом, расформировал 70 воинских частей и соединений, в том числе — зенитные ракетные бригады и дивизионы, 19 авиационных частей, а бригаду тактической авиации свел до эскадрильи».



24 мая 2019 года Апелляционный суд Киева в нарушение Уголовно-процессуального кодекса отпустил Заману.