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Экс-депутата сельсовета на Луганщине подозревают в организации «референдума»

26 апреля 2020, 17:00

Экс-депутата сельсовета на Луганщине подозревают в организации «референдума»

Бывшая депутат Ольховского сельского совета в Луганской области подозревается в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры области.

По данным следствия, 11 мая 2014 депутат приняла участие в организации и проведении «референдума» в селе Верхняя Ольховая.

«В составе "членов избирательной комиссии" подозреваемая осуществляла учет лиц, выдавала "бюллетени", следила за процессом и порядком голосования на "избирательном участке"», — говорится в сообщении.

Санкция части 2 статьи 110 УК Украины предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества или без таковой.

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