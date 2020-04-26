Экс-депутата сельсовета на Луганщине подозревают в организации «референдума»

Бывшая депутат Ольховского сельского совета в Луганской области подозревается в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры области.



По данным следствия, 11 мая 2014 депутат приняла участие в организации и проведении «референдума» в селе Верхняя Ольховая.



«В составе "членов избирательной комиссии" подозреваемая осуществляла учет лиц, выдавала "бюллетени", следила за процессом и порядком голосования на "избирательном участке"», — говорится в сообщении.



Санкция части 2 статьи 110 УК Украины предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества или без таковой.