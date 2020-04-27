«ЛНР» отправила в тюрьму на 12,5 лет жителя Алчевска за «шпионаж»

Житель неподконтрольного украинским властям Алчевска был приговорен к 12,5 годам лишения свободы по обвинению в «государственной измене» и «незаконном обороте боеприпасов». Такое решение вынес «верховный суд» при группировке «ЛНР».



Как заявили в «генеральной прокуратуре ЛНР», этот мужчина, находясь в мае 2017 года на подконтрольной Украине территории, «был завербован» сотрудниками Службы безопасности страны.



Якобы с мая 2017 года по март 2019 года алчевец «осуществлял шпионаж и оказание другой помощи» спецслужбам Украины. В частности, утверждается, что он собирал и передавал в СБУ сведения, «передача которых могла причинить ущерб безопасности государственным структурам и республике в целом».



Также мужчину обвинили в фотографировании автомобилей «должностных лиц правоохранительных органов». Еще, как утверждается, одним из его заданий была попытка вербовки и склонение одного из «военнослужащих народной милиции ЛНР» воспользоваться программой СБУ «Тебя ждут дома» с последующим выездом на подконтрольную Украине территории.



На прошлой неделе «ЛНР» сообщила о приговоре к 12 годам тюрьмы для еще одного жителя Алчевска. Его также обвинили в шпионаже в пользу СБУ.