Зеленский: Рынки могут возобновить работу в пятницу

Продовольственные рынки могут возобновить работу уже в эту пятницу, но при условии соблюдения всех правил безопасности. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в своем видеообращении.



«Знаю, что важным вопросом является работа продовольственных рынков. На ближайшем заседании в среду правительство рассмотрит возможность их открытия. Я считаю, что при условии соблюдения всех правил безопасности уже в эту пятницу рынки смогут возобновить работу. Но хочу подчеркнуть — только при условии соблюдения всех правил безопасности», — сказал Зеленский.



Президент подчеркнул, что рабочие места, заработок граждан, в частности фермеров, очень важны, однако отметил, что жизнь и здоровье украинцев — превыше всего.

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко 30 марта выдал постановление, разрешающее работу рынков при соблюдении дистанции между людьми и перечня особых санитарных условий. 13 апреля он отменил это постановление.



Денис Шмыгаль анонсировал рассмотрение вопроса открытия рынков на заседании Кабмина 29 апреля.



21 апреля в Мариуполе предприниматели вышли на митинг с требованием открыть рынки.