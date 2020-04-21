В Мариуполе предприниматели требовали возобновить работу рынков

В Мариуполе предприниматели вышли на митинг с требованием открыть рынки. Об этом сообщает корреспондент «Новостей Донбасса».



Кроме плакатов под стены горсовета протестующие принесли продукты, которые испортились из-за того, что их не успели продать.



Люди рассказывают, что терпят убытки и не могут оплатить труд наемных рабочих. Их возмущает, что супермаркеты могут работать, а рынки нет.



Любовь Пефти, владелица хозяйства из 50 коров, говорит, что у нее соблюдаются все санитарные требования.



«У меня на ферме работает механическая дойка. Мы не соприкасаемся с молоком абсолютно. У нас все сделано, как должно быть. На рынке мы ограничили доступ покупателя даже к самому прилавку. У нас есть все дезсредства. У нас павильон. У нас тот же самый супермаркет. Один вход где можно контролировать количество людей на входе и выходе», — говорит женщина.



К митингующим вышел директор департамента экономики Евгений Бодягин. Он оправдывает действия горсовета постановлением главного санитарного врача Донецкой области о запрете работы рынков.