Всемирный банк выделил Украине кредит в $135 млн для поддержки медицины в период эпидемии COVID-19

Совет директоров Всемирного банка утвердил в ночь на вторник дополнительное кредитное финансирование Украине в размере 135 миллионов долларов для проекта «Улучшение здравоохранения на службе у людей», из которых 35 миллионов долларов будут направлены на борьбу с эпидемией COVID-19. Об этом говорится в сообщении банка, передает «Интерфакс-Украина».



Дополнительное финансирование должно помочь Украине в обновлении примерно 40 отделений экстренной медицинской помощи и инсультных отделений.



Пациенты смогут выбирать любую больницу в Украине, и их расходы на хирургическое вмешательство будут покрываться из государственного бюджета, подчеркнули в банке.



Часть средств нового кредита в размере 35 миллионов долларов будет использована на закупку необходимых материалов и оборудования для борьбы с эпидемией коронавируса COVID-19, проведение обучения для медицинского персонала, поддержку коммуникации в предоставление гражданам «важной публичной информации». Средства также будут использоваться на возмещение финансирования украинским больницам, которые предоставляют услуги пациентам с COVID-19.



Всемирный банк также напомнил, что в рамках действующего проекта «Улучшение здравоохранения на службе у людей» с начальной суммой инвестиций 215 миллионов долларов оказывается помощь в восстановлении городских больниц и фельдшерско-акушерских пунктов в сельской местности, закупке оборудования и улучшении качества медицинских услуг. Средства были направлены на поддержку реформ в секторе здравоохранения, улучшение предоставления услуг.