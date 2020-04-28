«ДНР» сообщила о росте случаев коронавируса до 89

На подконтрольной группировке «ДНР» территории выявлено 11 новых случаев коронавируса, общее число заболевших теперь составляет 89. Об этом сообщает «министерство здравоохранения» группировки.



Из них умерли два человека, а выздоровели девять.



До этого «ДНР» не сообщала о новых случаях заболевания коронавирусом с 26 апреля.

В «ДНР» не приводят статистику по населенным пунктам, где выявлены заболевшие COVID-19. В группировке лишь отмечали, что больше всего инфицированных выявлено в Донецке и Макеевке.